Le collectif danois face à la défense de fer anglaise, Kane pour dépasser Lineker : les stats avant Angleterre – Danemark

République tchèque - Danemark : Le Résumé du Match - Euro 2020 - Quart de Finale - 03/07/2021 Les Danois frappent fort d’entrée avec une réalisation de Delaney, le médian du Borussia Dortmund. Etrangement seul, il surgit sur coup de coin (qui était très discutable) à la 5e minute de jeu (0-1). La formation issue du même groupe que les Diables Rouges maintient sa mainmise sur la partie : Dalsgaard et Delaney se procurent des opportunités avant le quart d’heure sans toutefois alimenter le marquoir de cette rencontre. La République tchèque réagit timidement et c’est Dolberg, l’attaquant de 23 ans, qui finit par doubler la mise trois minutes avant le retour aux vestiaires (0-2), grâce notamment à un superbe assist de Maehle, ancien joueur du KRC Genk. Les Tchèques sont KO mais vont réagir ! Krmencik (ex-FC Bruges) est monté au jeu et la pression s'intensifie. Le gardien danois Schmeichel sort trois ballons chauds... pas le quatrième. Schick relance le suspense dans cette partie, son cinquième but du tournoi déjà (1-2), du pied droit. Le gaucher rejoignant là Cristiano Ronaldo en tête du classement des buteurs de la compétition. La suite de la deuxième période est débridée, animée et fatigante, mais ni Soucek ni Poulsen ne font trembler les filets adverses. 1-2, c'est donc le score final de ce quart de finale. La République tchèque rentre à la maison, le Danemark affrontera l'Ukraine ou l'Angleterre au stade suivant de la compétition.