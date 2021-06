La voix de John Motson, commentateur historique de la BBC, utilisée pour faire de la prévention dans le métro londonien

La voix de John Motson, commentateur historique de la BBC, utilisée pour faire de la prévention... John Motson, c’est plus de 2000 matches commentés pour la BBC dans lesquels on retrouve 20 grands tournois. Personnage historique de la télévision publique anglaise, il a commenté 10 Euro mais cette fois sa voix ne résonne pas sur les buts des Three Lions mais dans le métro londonien pour sensibiliser ses utilisateurs à respecter les restrictions liées au covid. Avec des matches qui se disputent à Wembley, l'ambiance Euro règne sur Londres et il a donc été décidé d'utiliser une voix iconique du football pour tenter de faire régner le calme dans les transports en commun. Une grande réussite pour un des employés chargés de diffuser les annonces du commentateur dans le métro : "John est légendaire. Tout le monde connait sa voix. Il met un sourire sur le visage de tout le monde sur le quai. Quand ils entendent sa voix et écoutent ce qu’il dit, comme porter un masque, je pense que les gens sont plus enclins à le faire". Parmi les messages qui passent dans les haut-parleurs, on retrouve notamment des phrases comme "On ne veut certainement pas voir de plongeons spectaculaires avant le match". Pour la prévention, les résultats doivent peut-être encore être prouvés mais l'esprit Euro est lui accentué grâce à la voix de Motson à entendre les passagers : "C’est spécial quand vous sortez de la rame, que vous prenez les escaliers et entendez John Motson. Vous savez que vous êtes à Wembley, vous voyez l’arche. Je suis encore plus excitée pour le match maintenant". Et quand il s'agit de parler de l'Euro, Motson a beaucoup de choses à raconter lorsqu'il ouvre sa boite à souvenirs. La panenka d'Antonin Panenka, la finale Pays-Bas – Russie de 1988 et le célèbre but de Van Basten et le but de Paul Gascoigne lors de l’Euro 96 sont les trois moments les plus mémorables lors d’un Euro pour John Motson.