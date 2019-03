La Suède écarte la Roumanie malgré un assist de Razvan Marin

Quart de finaliste du dernier Mondial, la Suède a entamé son parcours qualificatif pour l'Euro 2020 par une victoire 2-1 face à la Roumanie samedi à Stockholm. Les Scandinaves s'installent en tête du groupe I en compagnie de Malte, vainqueur 2-1 contre les Iles Féroé. Le duel entre l'Espagne et la Norvège de 20h45 clôture la 1ère journée de ce groupe F.

Les Suédois ont fait la différence en fin de première période grâce à Robin Quaison (33e) et Viktor Claesson (40e). Le but de Claudiu Keseru (58e) sur un assist du Standardman Razvan Marin n'a servi qu'à réduire l'écart. Les deux anciens anderlechtois Nicolae Stanciu et Alexandru Chipciu étaient également titulaires avec la Roumanie. Dans le groupe D, l'Irlande n'a pas fait forte impression mais s'est tout de même imposée 0-1 à Gilbraltar grâce à un but de Jeff Hendrick (49e). Cela permet aux Irlandais de rejoindre la Suisse en tête du groupe avec trois points. Les Helvètes ont battu la Géorgie 0-2 plus tôt dans l'après-midi.