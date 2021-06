La Russie s’impose sur le fil face à la Bulgarie avant d’affronter les Diables à l’Euro

Après la défaite de la Finlande vendredi soir face à l’Estonie en amical (0-1), c’est au tour de la Russie, premier adversaire des Diables à l’Euro, de peaufiner sa préparation. Les Russes ont galéré mais se sont finalement imposés en fin de partie grâce à un but sur pénalty de l’attaquant Aleksandr Sobolev (1-0, 84').

La première période a été essentiellement gérée par les Russes, qui ont été en possession du ballon pendant 63% du temps. Mais cette domination n'aura pas généré de grandes occasions parce que les visités, bien qu'ayant forcé quatre coups de coin, ont principalement évolué dans leur camp. La rencontre ne s'est pas emballée parce que les Bulgares se sont montrés timides offensivement mais aussi à cause des nombreuses fautes (11 de chaque côté).

S'ils n'avaient cadré qu'un seul tir sur six avant le repos, les Russes ont été plus précis par la suite. Georgiy Dzhikiya (68e), Yuri Zhirkov (73e) et Dalker Kuzyaev (77e) ont frôlé le but mais Sobolev n'a pas manqué l'occasion de donner la victoire aux Russes sur un penalty accordé pour une faute sur Alexei Miranchuk (84e). L'attaquant du Spartak Moscou a été proche de signer un doublé mais sa reprise de la tête sous la barre a été sortie par le gardien bulgare (90e+1).

Les joueurs de Stanislav Tchertchessov terminent donc leur préparation avec un bilan d’une victoire et d’un match nul, la Sbornaya ayant partagé l’enjeu face à la Pologne ce mardi (1-1).

Les Russes seront les premiers adversaires des Diables Rouges à l’Euro dans le groupe B, le 12 juin à Saint-Pétersbourg.