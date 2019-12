La Russie exclue du Mondial 2020 mais bien présente à l'Euro 2020, voilà pourquoi

Le Sport russe a subi un énorme coup dur lundi matin en apprenant son exclusion par l’AMA (agence mondiale anti-dopage) de tous les principaux rendez-vous sportifs mondiaux pour les quatre prochaines années. Les Jeux Olympiques 2020 et 2022 sont évidemment concernés mais pas seulement. On ne verra pas la Russie non plus à la Coupe du monde 2022 au Qatar et dans les autres événements sportifs majeurs.

La 'Sbornaya', équipe nationale russe de football, sera en revanche présente à l’Euro 2020 pour défier la Belgique dans le groupe B à Saint-Petersbourg, ville-hôte qui doit accueillir quatre matches de la compétition. L’Euro de football est en effet considéré comme un événement continental. "Ce n’est pas un événement mondial ni un championnat du monde", avait brièvement expliqué un porte-parole de l’AMA fin novembre. "La Russie ne doit pas s"inquiéter quant à l’organisation des matches de l’Euro sur son sol", avait également assuré l’AMA.

La finale de la Ligue des champions 2021, prévue également au stade Krestovski, n’est pas non plus remise en cause.