La mascotte officielle de l'Euro 2020 présentée à Amsterdam

La mascotte officielle de l'Euro 2020 a été présentée dimanche soir à la Johan Cruijff ArenA d'Amsterdam, juste avant la rencontre de qualification, dans le Groupe C, entre les Pays-Bas et l'Allemagne (2-3).

La mascotte, baptisée Skillzy, est inspirée de la culture du freestyle, du street football et du panna. Elle était d'ailleurs accompagnée de deux des plus grands freestylers au monde, la Britannique Liv Cooke et le Norvégien Tobias Becs pour une petite démonstration.

"L'EURO 2020 sera l'un des plus grands événements sportifs de l'histoire, et y inclure la culture du freestyle ne peut qu'être bénéfique au niveau du spectacle pour s'assurer de toucher tout le monde", a indiqué Tobias Becs.

L'UEFA a profité de la présentation de la mascotte pour lancer Your Move, une compétition dans laquelle les habitants des douze villes européennes où se jouera le tournoi son invités à réaliser "des gestes techniques qui symbolisent le mieux la ville hôte".

Cooke et Becs sélectionneront les deux meilleurs participants (un homme et une femme) pour chaque ville. Les 24 gagnants deviendront les Freestylers locaux de l'EURO 2020 et auront l'occasion d'exposer leurs compétences lors d'événements sélectionnés.