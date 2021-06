La France, l’Angleterre, la Suède, la République tchèque et la Suisse également qualifiées pour les 1/8es

La moitié des groupes de l’Euro sont déjà terminés, les enseignements sont de plus en plus nombreux. Après la qualification de l’Autriche suite à sa victoire face à l’Ukraine , six nouvelles formations se sont qualifiées pour les 1/8es de finale. Le Danemark, tout d’abord, grâce à sa victoire face à la Russie mais également cinq autres pays.

Avec la victoire de l’Autriche face à l’Ukraine, cette dernière termine donc à la troisième place du groupe avec trois points. Même chose pour la Finlande, battue par la Belgique. Avec quatre points, la Suisse est donc assurée de finir devant l’Ukraine et la Finlande au petit classement des meilleurs troisièmes et se qualifie donc pour les 1/8es de finale.

On le savait avant la soirée, on allait connaître un premier troisième de groupe à rejoindre le prochain tour. Avec quatre des six troisièmes de groupe qualifiés pour les huitièmes de finale, l’un des troisièmes allait donc obligatoirement être connu ce soir.

Avec les résultats de la soirée, il est désormais acquis que quatre points suffisent pour les troisièmes de groupe. Dès ce soir, et sans jouer, quatre autres pays en profitent donc pour valider officiellement leur ticket pour le prochain tour : l’Angleterre et la République tchèque (groupe D), la Suède (groupe E) et la France (groupe F) puisqu’ils ont tous quatre points et sont assurés de finir parmi les trois premiers de leur groupe.

Précision importante : ces quatre pays ne savent donc pas encore à quelle place ils termineront dans leur groupe même s’ils ont assuré l’essentiel. Leur résultat final dans chacun des groupes sera évidemment capital s’ils veulent éviter un gros poisson au prochain tour.

La liste des pays qualifiés s’allonge donc de plus en plus : Italie (1er), pays de Galles (2e), Suisse (3e), Pays-Bas (1er), Autriche (2e), Belgique (1er), Danemark (2e), République tchèque, Angleterre, Suède et France.