La Croatie s'incline en Hongrie, Israël gagne un match spectaculaire

La Croatie, finaliste du Mondial 2018, a été battue par la Hongrie 2 buts à 1 dans le groupe E des qualifications à l'Euro 2020 de football, dimanche, à Budapest.

Rebic avait pourtant donné l'avantage à la Croatie (13e), mais Szalai (34e) et Patakai (76e) ont renversé la situation.

Dans ce groupe E, qui compte 5 équipes, la Slovaquie, le Pays de Galles, la Hongrie et la Croatie comptent 3 points. L'Azerbaïdjan est dernière avec 0 point.

Plus tôt dans la journée, le Pays de Galles a battu la Slovaquie 1-0.

Dans le groupe G, Israël s'est imposé face à l'Autriche 4-2. Zahavi a été le grand artisan de la victoire israélienne avec trois buts à son actif (34e, 45e et 55e). Dabbur a inscrit le quatrième but israélien (66e). Arnautovic avait donné l'avantage à l'Autriche (8e) et a réduit l'écart (75e).

Israël prend provisoirement la tête de ce groupe avec 4 points. L'Autriche est dernière avec 0. En soirée (20h45), la Pologne (3 points) recevra la Lettonie (0) tandis que la Macédoine (3) se rendra en Slovénie (1).