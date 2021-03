L’organisation de l’Euro dans le flou : "S’il n’y a pas d’autres solutions, les matchs auront lieu à huis clos."

À quoi ressemblera le prochain Euro ? Programmé l’été dernier, le Champion d’Europe avait dû être déplacé en raison de la crise sanitaire. Cet été, l’Euro devrait avoir bien lieu mais sous quelle forme, on l’ignore encore. Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA a expliqué que l’idée d’un huis clos n’était pas "sur la table". Avec une programmation dans douze villes, des doutes importants subsistent sur l’organisation de l’Euro. Entretien avec Loïc Ravenel, collaborateur scientifique au CIES, le Centre International d’Etude du Sport.

"En reportant d’un an, l’UEFA avait aussi comme objectif de retourner à une certaine forme de normalité. Leur objectif est de ne pas avoir reporté la compétition pour rien." nous explique-t-il en préambule. Dans un contexte actuel très difficile, il pointe l’impossibilité de prévoir avec assurance l’avenir : "La difficulté n’est pas de décider d’organiser dans telle ou telle ville avec telle jauge de spectateurs. La difficulté, c’est qu’on est dans une inconnue totale. L’expérience depuis un an nous montre que c’est très difficile de prévoir. Les Italiens étaient en terrasse il y a deux mois et sont reconfinés maintenant. Oui, il y a les vaccins et les beaux jours qui arrivent mais avec ce qu’il se passe avec l’AstraZeneca, on voit que rien n’est sûr. Qui nous dit qu’il n’y aura pas un nouveau variant X qui nous reconfinera ?"

Loïc Ravenel pointe également les divergences entre les différents États qui rendent très difficile la mise en place d’une politique commune : "On est face à douze pays avec des enjeux différents et des situations différentes. On voit bien que chaque pays n’agit pas de la même manière face à la crise sanitaire, il n’y a pas de raisons que cela soit différent pour l’Euro. Chacun, en fonction de son intérêt et de son opinion publique va proposer des scénarios."

En expliquant qu’elle n’envisageait pas un huis clos, l’UEFA montre le chemin qu’elle souhaite suivre : "En demander aux États d’envoyer des dossiers, l’UEFA met la pression sur le contenu de ceux-ci. C’est un moyen de dire par la suite qu’il n’y a que telle ou telle ville qui propose d’accueillir des spectateurs donc que l’Euro s’y tiendra. Mais ça peut aussi être une façon de faire pour demander aux villes si elles sont d’accord de continuer, et dans quelles conditions. On navigue à vue. L’UEFA demande aux États de faire des propositions et ira après vers ceux qui les intéressent le plus par rapport à ses objectifs. Dans quelles conditions cela se fera-t-il ? On n’en sait rien." explique-t-il.

Malgré cela, l’idée d’un Euro à huis clos n’est pas totalement à exclure selon lui : "La déclaration d’Aleksander Ceferin montre un ordre de priorités. Il privilégie le public et l’organisation de cet événement avec une certaine festivité. Ce n’est pas l’objectif mais s’il n’y a aucune autre solution que d’organiser à huis clos, car aucun pays hôte ne veut autoriser la présence de spectateurs, les matchs seront à huis clos."

Tout le monde nage actuellement dans un flou le plus total mais la situation devrait se décanter le 20 avril, lors du Congrès de l’UEFA où une décision définitive concernant les villes hôtes est attendue.