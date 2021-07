L'omniprésent Lorenzo Insigne, jamais 3 sans 4 : les stats avant Italie – Espagne

L’élimination des Diables Rouges digérée, place désormais aux demi-finales de l’Euro 2020. En ouverture, un "classique" de la compétition entre l’Italie et l’Espagne. On vous présente, en collaboration avec Opta, un tour d’horizon de toutes les statistiques intéressantes autour de ce choc des demi-finales.

L’Italie et l’Espagne se sont déjà affrontés à 9 reprises en tournoi majeur (EURO + Coupe du Monde) : un record. Ce sont les équipes européennes qui se sont le plus rencontrées dans l’histoire des compétitions majeures. La Squadra Azzurra part avec un avantage puisqu’elle a remporté 4 matches, contre une victoire pour les Espagnols (4 nuls).

Lorenzo Insigne l’a prouvé face à la Belgique en marquant un superbe but, il ne faut pas lui laisser le temps d’armer sa frappe. Le lutin napolitain est le joueur le plus dangereux offensivement et celui dont l’Espagne devra absolument se méfier. L’Italien a été impliqué sur 13 buts lors de ses 15 derniers matches avec l’Italie (6 buts, 7 assists). La Roja est prévenue.

En face, l’Espagne bénéficie d’une stat amusante, aucune équipe n’ayant obtenu plus de buts contre son camp à l’EURO que les Espagnols (3). Si la Roja ne doit pas laisser d’espace à Insigne, les Italiens pourraient peut-être se montrer plus laxistes avec Dani Olmo et Gerard Moreno : les deux Espagnols sont les joueurs ayant le plus tiré à l’EURO 2020 sans parvenir à trouver la faille.