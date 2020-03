L’Euro reporté d’un an : la solution du bon sens

On s’y attendait, c’est désormais officiel : l’Euro 2020 est reporté. Le Championnat d’Europe des Nations est décalé d’un an. Il devrait se disputer du 11 juin au 11 juillet 2021. C’est la solution du bon sens. Il aurait été inconscient dans le contexte actuel, et vu la multiplication des risques liés aux déplacements, de maintenir une compétition qui doit se jouer dans 12 villes et 12 pays différents.

Créé en 1960, l’Euro se déroule tous les quatre ans, toujours lors d’une année bissextile, toujours l’année des Jeux Olympiques, toujours en été et toujours des années paires. Cette 16e édition sera donc historique. Depuis 60 ans, on a toujours eu un Euro ou une Coupe du Monde de football tous les 2 ans (24 mois). Cette fois, les échéances vont se rapprocher. Il n’y aura que 18 mois entre l’Euro et la Coupe du Monde au Qatar et entre celle-ci et l’Euro 2024 en Allemagne.

Un jeu de chaises musicales ?

Cette décision étant prise, l’UEFA doit maintenant se pencher sur d’autres questions d’agenda. Que faire de la phase finale de la Nations League prévue entre le 2 et le 6 juin 2021 ? Elle sera difficile à reporter en raison des matches qualificatifs pour la Coupe du Monde. Faut-il maintenir l’Euro féminin en Angleterre (où se dérouleront les demi-finales et la finale de l’Euro masculin) aux dates initialement prévues, soit entre le 7 juillet au 1er août 2021 ? Que faire de l’Euro des moins de 21 ans fixé en juin 2021 en Hongrie et en Slovénie ? Ces deux dernières compétitions seront-elles également reportées d’un an ?

Qu’en pensent la FIFA et son patron Gianni Infantino qui avaient l’ambitieux projet d’organiser la première Coupe du Monde des clubs du 17 juin au 4 juillet 2021, en Chine ?

Coût du report : entre 200 et 300 millions d’Euros

L’UEFA ne veut pas régler seule la facture. Elle demande aux Ligues Nationales de participer aux frais puisque le décalage de l’Euro devrait leur permettre de finir leur saison et de toucher l’intégralité des droits télévisés. A un moment où les consignes générales sont plus que jamais la solidarité et l’intérêt général, osons croire que l’UEFA et les Ligues Nationales ont trouvé ou trouveront un terrain d’entente sur ce point.

La priorité de l’UEFA : finir la saison en cours

Aleksander Ceferin, président de l’UEFA et Theodore Theodoris, secrétaire général souhaitent prioritairement mener à bien les compétitions nationales et les Coupes d’Europe, actuellement gelées. Pour les coupes européennes, c’est le flou le plus total. Quand et sous quel format pour les derniers tours ? En un match ? Sur un terrain neutre ou désigné par un tirage au sort ? Sous la forme d’un " Final four ", tournoi à quatre ? Et dans l’hypothèse où ces compétitions se poursuivraient en juillet, il faudrait régler le problème des contrats de joueurs qui arrivent, pour certains, à terme au 30 juin.

La (vidéo) conférence de Nyon, siège de l’UEFA, n’a manifestement pas pu tout résoudre. Personne ne sait où nous en serons au mois de juin. Et rappelons que les gouvernements des pays auront bien évidemment toujours le dernier mot. Si Emmanuel Macron, en France, ou Giuseppe Conte, en Italie, décident de prolonger le confinement, il faudrait prendre d’autres dispositions.

Le calendrier :

Euro 2020 du 11 juin au 11 juillet 2021

Euro moins de 21 ans 2021 ?

L'Euro féminin prévu en 2021 se jouera probablement en 2022

Coupe du Monde au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022

Euro en Allemagne du 7 juin au 7 juillet 2024