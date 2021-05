L’Euro de football c’est cet été, du 11 juin au 11 juillet et ce sera sur tous les médias de la RTBF. La Une, Tipik, Auvio, Vivacité, le site sport et les réseaux sociaux du service des sports, tous vous feront vivre l’événement foot de l’été, que l’on soit passionné de football ou pas. On vous explique tout !