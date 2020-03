L'Euro 2020 de football reporté... à juin 2021 !

Coronavirus, suite et pas fin. Après le report de nombreux évènements sportifs consécutif à la poussée du Covid-19 à travers le globe, un tournoi majeur vient d'être reporté également : l'Euro 2020 de football ! La prudence, préconisée face à ce phénomène mondial totalement inédit, s'est donc logiquement imposée face au risque de propagation.

L'UEFA a tranché en faveur de ce report historique mardi après-midi à l'issue d'une réunion de crise consacrée à l'avenir du tournoi, programmé initialement cet été dans douze pays (12 juin-12 juillet). De plus en plus menacée, l'épreuve trouve donc une autre place dans le calendrier : de juin à juillet 2021. Le report du championnat d'Europe, qui était clairement de plus en plus menacé tant les différentes compétitions nationales et Coupes d'Europe sont vouées à prendre du retard, c'est une première en 60 ans d'existence et quinze éditions.

La situation était d'autant plus compliquée que la compétition, pour laquelle les Diables rouges portaient une étiquette de favori, est organisée dans douze pays, avec un match d'ouverture prévu à Rome, en Italie, l'un des pays les plus touchés par le coronavirus.