L’Euro 2020 en automne ou reporté d’un an ?

Ces derniers jours (dernières heures), le monde du sport est passé de la glorieuse incertitude qui l’entoure, à l’incertain.

Les dernières mesures radicales prises par l’UEFA (reports des matches de la semaine prochaine de Ligue des Champions et d’Europa League) étaient dans l’air mais elles arrivent sans doute un peu tard (les images de stades privés de public faisaient peine à voir). D’autres fédérations, plus inspirées et prudentes, avaient pris les devants en suspendant ou reportant toutes activités. De son côté, l’instance européenne de football a joué avec le temps maniant le recul-frein au possible, privilégiant d’autres intérêts que la santé publique (the show must go on) mais le constat de l’OMS, les nombreux cas de Covid 19 qui touchent les footballeurs et la mise en quarantaine de plusieurs clubs : Juventus, l’Inter, Manchester City ou encore Everton ont donc forcé l’UEFA à réagir et à imaginer la suite de la saison.

Deux hypothèses

L'UEFA a invité mardi 17 mars ses 55 fédérations membres, le conseil d’administration de l’ECA (les grands clubs européens), les Ligues nationales ainsi qu’un représentant de la Fifpro (le syndicat des joueurs professionnels) pour une visioconférence afin de trouver les réponses du football européen à l’épidémie de Coronavirus.

>> Lire aussi: "De grandes chances que les Diables rouges ne se rassemblent pas en mars"

Avec une thématique principale : le sort de ses compétitions phares, y compris donc l'Euro 2020 (prévu du 12 juin au 12 juillet).

Tout ce beau monde va devoir imaginer un nouveau calendrier avec comme conséquence principale le probable report de l’Euro 2020.

Une mesure qui, à ce stade, est bien plus qu’une simple probabilité puisque le report permettra aux compétitions nationales de reprendre (presque normalement) et de se conclure en été.

Selon certaines indiscrétions, au moins deux hypothèses sont sur la table, jouer l’Euro durant l’automne ou reporter la compétition en Juin 2021. Cette dernière hypothèse est la plus vraisemblable (appuyée notamment par la Fédération italienne) puisqu’elle permettra aux championnats 2020-2021 de se tenir régulièrement.

Fin anticipée des championnats et maintien de l’Euro en juin ?

Mais face à la pandémie, tout le monde est conscient que les décisions prises un jour peuvent être caduques le lendemain. Plusieurs dirigeants préparent d’autres scénarios… Si l’UEFA désire à tout prix maintenir l’Euro en juin, certains championnats nationaux seraient raccourcis ou définitivement gelés ! La Serie A, la Ligue 1 et la Liga ont imaginé ces différents cas de figure.

Le Calcio envisage par exemple, d’organiser des play-offs pour écourter le championnat ou de geler le classement à la 24eme journée (la dernière disputée).

Enfin dernier problème épineux, dans l’hypothèse d’un maintien de l’Euro, il faudra surtout décider d’une probable délocalisation car selon certains experts sanitaires, maintenir un tournoi de cet ampleur dans 12 villes pourrait amener à une recrudescence de l’épidémie. A ce stade il y a plus d’incertitudes que de certitudes.