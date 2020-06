L'Euro 2000 a 20 ans - Toni Brogno, le grand absent chez les Diables: "J'étais sûr à 2000% de ma place"

Toni Brogno, le grand absent belge de l'Euro 2000 - © MOSSAY G - BELGA

Toni Brogno, le grand absent belge de l'Euro 2000 - Euro 2000 - 04/06/2020 L'histoire du football est rempli de grands joueurs recalés à la veille d'une grande compétition. Il suffit de penser à Eric Cantona (meilleur buteur, champion d'Angleterre et vainqueur de la Coupe avec Manchester United cette saison-là) snobbé par le sélectionneur de l'époque, Aimé Jacquet pour l'Euro 96.Comment ne pas penser aussi à Roberto Baggio exclu du Mondial 2002 ? A Nicolas Anelka, Clarence Seedorf ou Javier Zanetti pour le Mondial 2006 ? Liste non-exhaustive. Ces grands noms ont un point commun avec Toni Brogno ! Ses 30 buts en 33 matches et son titre de meilleur buteur du championnat de Belgique durant la saison 1999-2000 (ex-aequo avec le norvégien Ole Martin Arst), sa 3eme place au soulier d'or n'ont pas suffi à lui garantir une place dans le groupe des 22 sélectionnés par Robert Waseige pour l'Euro 2000. Le Carolo et Danny Boffin se sont fait coupés (comme on dit dans le milieu) au dernier moment. "C'était après un entraînement. Le staff nous a convoqués et honnêtement je ne m'y attendais pas du tout… Au contraire de Danny qui, lui, savait," nous confie à présent Toni Brogno. "J'étais sûr à 2000 % que j'allais disputer l'Euro! ça a été comme un coup de massue".