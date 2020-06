L’euro 2000 a 20 ans : Retrouvez les plus beaux buts de l’Euro 2000 - © FILIPPO MONTEFORTE - BELGAIMAGE

Les plus beaux buts de l'Euro 2000 - Euro 2000 - 05/03/2020 Retrouvez les plus beaux buts de l'Euro 2000 qui s'est déroulé conjointement en Belgique et aux Pays-Bas.