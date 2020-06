L'Euro 2000 a 20 ans : Portugal-France, un Zidane en or et... la main du Diable

Par rapport au quart contre l’Espagne, Roger Lemerre (successeur d’ Aimé Jacquet ) opère deux changements : Emmanuel Petit et Nicolas Anelka renvoient Youri Djorkaeff et Christophe Dugarry sur le banc. Les titulaires habituels sont bien présents : Barthez, Thuram, Blanc, Lizarazu, Desailly, Deschamps (C), Vieira, Henry …

Pour affronter le Portugal en demi-finale, la bande à Zizou avait écarté l’Espagne en quart. Mais la rencontre face à la Seleçao va s’avérer bien plus difficile. Les Fernando Couto, Costinha, Paulo Bento, Sergio Conceiçao, Joao Pinto, Luis Figo et autre Nuno Gomes vont donner des sueurs froides aux tricolores.

Deux ans après le sacre mondial de 1998 sur sol français, les Bleus allaient décrocher le titre européen en terrain belgo-neerlandais. Avec brio et buts en or.

Le match engagé, tendu, avec des occasions de part et d’autre, des situations d’arbitrage litigieuses. Les Portugais ouvrent la marque dès la 20e minute par Nuno Gomez , servi par Sergio Conceiçao , et d’une reprise du gauche aussi somptueuse qu’inattendue. Barthez n’esquisse pas le moindre geste, médusé.

On joue la 113e minute, la séance de tirs au but semble inéluctable. Les 50.000 spectateurs du Stade Roi-Baudouin piaffent déjà d’impatience à l’idée de ce duel à distance entre Fabien Barthez et Vitor Baia.

Abel Xavier - © SRDJAN SUKI - BELGAIMAGE

Combinaison Trezeguet-Wiltord dans le rectangle, le gardien Baia sort magistralement dans les pieds du premier, le deuxième a bien suivi et tire au but. Au premier poteau sa frappe est stoppée par la main d’Abel Xavier. Bras écarté du corps et mouvement vers le ballon, après avoir été alerté par un de ses assistants, l’arbitre Benkö accorde penalty. Colère noire chez les Portugais, Luis Figo jette son maillot à terre, Nuno Gomes est exclu. Les réclamations portugaises durent plus de 4 minutes.

Zidane prend ses responsabilités, inscrit le "but-en-or" décisif, envoie les Bleus en finale, et célèbre son but à sa manière habituelle : bras levé, main ouverte, sans plus.

Son adversaire sera connu le lendemain, après le match épique entre l'Italie et les Pays-Bas.