L'Euro 2000 a 20 ans: La France, grâce à son banc en or, s'offre l'Euro face à une Italie inconsolable

94 minutes de haute intensité

Avant le match, les Français ne se sentent pas favoris. "On se sentait en forme, mais on avait un doute : c’étaient les Italiens, et avec eux, ça se termine souvent mal pour nous Français" raconte Marcel Desailly après la rencontre. Et c’est vrai que les Azzuri ont fière allure : Cannavaro, Nesta, Maldini, Totti, Di Biagio, Del Piero (sur le banc)…dirigés par Dino Zoff, légendaire gardien de la Squadra (112 matchs entre 68 et 83). L’Italie était sortie de sa poule (Belgique, Turquie, Suède) avec un probant 9/9, avant d’écarter la Roumanie (quart) puis les Pays-Bas (demie).

Pour la France le Sélectionneur Roger Lemerre remet Emmanuel Petit et Nicolas Anelka sur le banc, au profit de Youri Djorkaeff et Christophe Dugarry.