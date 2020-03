L'avis de nos experts : L'Euro en juin 2021 ? "La meilleure option"

Le report de l’Euro 2020 en juin 2021 est acté en raison des risques entourant l’épidémie de Coronavirus. Une compétition qui devait se dérouler du 12 juin au 12 juillet prochain dans douze pays différents. Un format très peu propice dans ce contexte de crise sanitaire mondiale. Et donc une décision sage a été prise selon nos experts, malgré une petite déception bien légitime des fans de football qu’ils sont. D’un point de vue purement sportif, une bonne nouvelle pour Eden Hazard qui aura un peu plus de temps pour se remettre, mais pas pour notre défense vieillissante qui aura alors un an de plus…

Eby Brouzakis : "C’est la moins mauvaise des options" "Pour moi c’est la moins mauvaise des options. Un Euro en hiver n’en était pas vraiment une, un Euro à huis clos non plus. Ici, cela permettra aux championnats de sans doute aller à leur terme. Idem pour la Champions League. En tout cas si la crise sanitaire l’autorise. Sur le plan sportif, je suis partagé. D’un côté les Diables Rouges récupéreront Eden Hazard… Mais de l’autre la défense va prendre un solide coup de vieux. Kompany, Vertonghen, Vermaelen… Mais par rapport à la crise sanitaire que traverse le monde, c’est un moindre mal." Eby Brouzakis: "La moins mauvaise des options" - Report Euro 2020 - 17/03/2020 Le report de l'Euro 2020 en juin 2021 est acté en raison des risques entourant l'épidémie de Coronavirus. Une compétition qui devait se dérouler du 12 juin au 12 juillet prochain dans douze pays différents. Un format très peu propice dans ce contexte. Une décision sage selon nos experts.

Thierry Luthers : "Tout cela doit passer au-delà des intérêts économiques et financiers" "On s’y attendait évidemment, donc aucune surprise. Le bon sens l’emporte dès lors qu’il s’agissait de la santé de tout le monde et que cette pandémie va un jour s’arrêter. Mais tout cela doit évidemment passer au-delà des intérêts économiques et financiers. Il y avait la possibilité de reporter à l’été 2021 parce que cet été-là il n’y a pas d’événement majeur en foot masculin. Donc voilà c’est une nouvelle qu’il faudra prendre en considération avec peut-être la possibilité en mai ou en juin de terminer les championnats nationaux puisque le calendrier se dégage quelque peu. Et puis la Belgique sera toujours favorite en 2021 avec, cette fois, un Eden Hazard à 100% de ses moyens en sortant d’une magnifique saison avec le Real Madrid." Thierry Luthers: "Tout cela doit passer au-delà des intérêts économiques et financiers" -... Le report de l'Euro 2020 en juin 2021 est acté en raison des risques entourant l'épidémie de Coronavirus. Une compétition qui devait se dérouler du 12 juin au 12 juillet prochain dans douze pays différents. Un format très peu propice dans ce contexte de crise sanitaire mondiale. Et donc une décision sage selon nos experts, malgré une petite déception bien légitime des fans de football qu'ils sont.

Vincent Langendries : "Impossible de prendre une autre décision" "On était tous très excités par la tenue de cet Euro. Tous impatients de voir des Diables rouges affamés par l’enjeu de cet Euro qui pouvait s’offrir à eux. Mais il n’aura pas lieu… Alors est-ce une bonne chose ? Oui du point de vue sanitaire et du point de vue sécurité. Ce n’était plus tenable vu l’évolution de la pandémie. Et peut-être est ce une bonne chose pour notre équipe nationale sur le plan sportif. Une bonne chose pour Éden Hazard d’abord qui aura le temps de se remettre. Même si Éden aura 30 ans en 2021 et que nos défenseurs seront à la limite. Vertonghen, Alderweireld 32 et 33 ans, Kompany et Vermaelen 35 ans. On misera sur l’expérience. Cet épisode du coronavirus finalement va motiver tout le monde. On est donc sur l’impatience de cet événement foot qu’on attendait tous et dont on espère qu’il se déroulera dans de bonnes conditions en 2021." Vincent Langendries: "Impossible de prendre une autre décision" - Report Euro 2020 - 17/03/2020 Le report de l'Euro 2020 en juin 2021 est acté en raison des risques entourant l'épidémie de Coronavirus. Une compétition qui devait se dérouler du 12 juin au 12 juillet prochain dans douze pays différents. Un format très peu propice dans ce contexte de crise sanitaire mondiale. Et donc une décision sage selon nos experts, malgré une petite déception bien légitime des fans de football qu'ils sont.

Benjamin Deceuninck : "J’avais annoncé une victoire des Belges à l’Euro 2020, je me suis encore planté" "J’avais annoncé une victoire des Belges à l’Euro 2020. Je me suis encore planté… Par ailleurs, par rapport à ce que l’on dit sur les avantages (retour en forme d’Eden) ou inconvénients (quelle défense ?) du report pour la Belgique, personne ne sait aujourd’hui où on en sera dans un an et trois mois. Quel Diable sera blessé ? Et puis, c’est surtout la… France qui va récupérer tous ses blessés, non ?" Benjamin Deceuninck: "J'avais annoncé une victoires des Belges à l'Euro 2020, je me suis encore... Le report de l'Euro 2020 en juin 2021 est acté en raison des risques entourant l'épidémie de Coronavirus. Une compétition qui devait se dérouler du 12 juin au 12 juillet prochain dans douze pays différents. Un format très peu propice dans ce contexte de crise sanitaire mondiale. Et donc une décision sage selon nos experts, malgré une petite déception bien légitime des fans de football qu'ils sont.

Manuel Jous : "Il y a des secteurs beaucoup plus impactés" "C’est évidemment malheureux pour tous les amateurs de sport mais la décision ne nous surprend pas vraiment parce qu’il ne restait plus beaucoup d’autres scénarios possibles […] Disputer l’intégralité d’un Euro à huis clos, économiquement et d’un point de vue de la dimension populaire que revêt un tel tournoi, ça ne paraissait pas non plus envisageable, donc il ne restait plus que ce scénario du report. On peut comprendre derrière la volonté de reporter le tournoi aussi l’idée que toutes les Ligues européennes puissent mener à terme leur championnat, si cela est possible. Donc tout cela est assez cohérent. Essayons de relativiser, de se dire qu’il y a des secteurs beaucoup plus impactés par cette épidémie que le monde du sport. Donc c’est dommage mais il faudra vivre avec. Du côté des Diables rouges, on pourra voir le bon côté de la lorgnette avec Eden Hazard qui aura plus de temps pour se rétablir. Le mauvais côté c’est notre défense Kompany-Vermaelen-Vertonghen qui aura encore un an de plus et puis alors il faudra régler le cas de notre sélectionneur Roberto Martinez dont le contrat devait initialement arriver à échéance après l’Euro 2020, qui va du coup devenir l’Euro 2021." Manuel Jous: "Il y a des secteurs beaucoup plus impactés" - Report Euro 2020 - 17/03/2020 Le report de l'Euro 2020 en juin 2021 est acté en raison des risques entourant l'épidémie de Coronavirus. Une compétition qui devait se dérouler du 12 juin au 12 juillet prochain dans douze pays différents. Un format très peu propice dans ce contexte de crise sanitaire mondiale. Et donc une décision sage selon nos experts, malgré une petite déception bien légitime des fans de football qu'ils sont.

Rodrigo Beenkens : "Les risques étaient vraiment trop élevés" "D’habitude on doit attendre deux ans avant une grande compétition internationale, cette fois il faudra attendre un an de plus. Mais c’est évidemment la décision du bon sens. Il aurait été inconscient d’organiser ce tournoi maintenant au mois de juin, dans douze villes, dans douze pays différents, les risques étaient vraiment trop élevés. Moi j’ai envie d’être résolument optimiste en me disant qu’un Eden Hazard sera probablement mieux à l’été 2021 qu’il ne l’aurait été en 2020. On me dit que la défense est vieillissante, c’est vrai, Kompany aura 35 ans, Vermaelen 35, Vertonghen 34, Mertens aussi d’ailleurs, mais à côté de cela des jeunes auront un an de plus pour progresser, pour devenir plus fort. Je pense à des Yari Verschaeren, des Jeremy Doku, des Charles de Ketelaere, Zinho Vanheusden ou Orel Mangala." Rodrigo Beenkens: "Les risques étaient vraiment trop élevés" - Report Euro 2020 - 17/03/2020 Le report de l'Euro 2020 en juin 2021 est acté en raison des risques entourant l'épidémie de Coronavirus. Une compétition qui devait se dérouler du 12 juin au 12 juillet prochain dans douze pays différents. Un format très peu propice dans ce contexte. Une décision sage selon nos experts.

Pierre Deprez : "L’Euro reporté à l’été 2021 ? Oh, non ? ! On devait se marier…" "Eh oui, à 62 ans (donc 63, alors !) on peut avoir envie de se marier, mais aussi toujours faire passer les grands rendez-vous sportifs en priorité. En l’occurrence, l’Euro et les JO, pour des commentateurs sportifs, ce sont surtout des opportunités professionnelles exceptionnelles. Comme un mariage ? On s’arrangera ! Et puis, comme dirait l’autre, "…des Euro 2020,….". Pour les plus jeunes, l’anecdote-clin d’œil concerne un jeune international belge il y a 20 ans. Avant l’Euro 2000, quand il apprend qu’il n’est pas retenu par le sélectionneur Robert Waseige, il se résigne et déclare "De toute façon, des Euro 2000, il y en aura d’autres". Il n’y aura pas d’autre Euro 2020, mais le prochain, c’est toujours bien la RTBF qui en aura les droits, et donc, si le Covid 19 nous épargne, nous serons au rendez-vous, la bague au doigt cette fois !" Pierre Deprez: "L'Euro reporté à l'été 2021? Oh, non ?! On devait se marier..." - Report Euro... Le report de l'Euro 2020 en juin 2021 est acté en raison des risques entourant l'épidémie de Coronavirus. Une compétition qui devait se dérouler du 12 juin au 12 juillet prochain dans douze pays différents. Un format très peu propice dans ce contexte de crise sanitaire mondiale. Et donc une décision sage selon nos experts, malgré une petite déception bien légitime des fans de football qu'ils sont.