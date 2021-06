L’Anglais Jude Bellingham devient le plus jeune joueur de l’histoire de l’Euro

Un record est tombé à l’Euro ! A 17 ans et 349 jours, le milieu de terrain Jude Bellingham est devenu le plus jeune joueur à avoir disputé une rencontre d’un Euro après être entré au jeu à la place d’Harry Kane dans la victoire de l’Angleterre face à la Croatie (1-0).

L’entraîneur des Three Lions Gareth Southgate a fait monter le jeune joueur de Dortmund à la 82e minute de la rencontre. Cette saison, Jude Bellingham a inscrit 1 but et délivré 4 passes décisives en Bundesliga.

Le record précédent était détenu par le Néerlandais Jetro Willems, qui avait joué face au Danemark en 2012 alors qu’il était âgé de 18 ans et 71 jours.

Si Jude Bellingham venait à marquer un but durant cette compétition, il deviendrait également le plus jeune buteur de l’histoire de l’Euro, devant le Suisse Johan Vonlanthen, qui avait 18 ans et 141 jours quand il a marqué contre la France en 2004.