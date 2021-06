Kimpembe confiant avant l'entrée en lice des Bleus : "Craindre un Allemand ? Non, je ne crains personne"

Dernier groupe à entrer en lice ce mardi, le groupe F, celui de la Hongrie, du Portugal, de l'Allemagne et de la France. Et si les deux premières nations s'affronteront en guise de mise en bouche à 18h, Allemands et Français seront aux prises quelques heures plus tard dans ce qui est, pour l'instant, le choc du premier tour.

A l'aube d'affronter les champions du monde 2014, les Bleus se montrent plutôt sereins. Placardés grandissimes favoris par la quasi totalité des observateurs, les Tricolores veulent prouver que cette réputation n'est pas usurpée. Plus que probablement titulaire aux côtés de Raphael Varane, Presnel Kimpembé est passé devant les caméras pour une interview.

"L'équipe est prête, on a tout hâte de débuter. Il va falloir être solide pour battre l'Allemagne, c'est une grosse nation du football. On connaît tous les qualités des Allemands. Il va falloir être prêts physiquement, agressifs et jouer avec nos armes."