Khalilou Fadiga : Belgique-Italie "Ce match aurait dû être la finale"

S’il y a des motifs de déception dans le jeu belge, il faut cependant reconnaître que la Squadra Azzurra était plus forte collectivement et a dicté son jeu offensif pendant une grande partie du match, un avis que partagent unanimement nos consultants.

"Je trouve que par rapport au Pays de Galles (en 2016), par rapport à la France (en 2018), c’est légitimement la plus faible des déceptions" estime Swann Borsellino qui préfère relativiser cette défaite des Diables. "Par rapport à ce que la Belgique aura été capable de proposer, notamment dans la cohérence et offensivement, finalement ce qu’il s’est passé ce soir peut paraître beaucoup plus logique que ce qu’il s’est passé autrefois. La pilule n’est pas plus difficile à avaler parce que ce sont toujours des moments particulièrement contrariants mais je trouve que cette fois, on peut prendre plus de recul et réfléchir là où les autres fois c’était impossible".

Stephan Streker pointe de son côté le manque de propositions offensives durant l’ensemble du tournoi chez la Belgique qui s’en est presque remise à un seul homme : le jeune Jérémy Doku, 19 ans. "Je crois que les Italiens n’ont stressé que quand Jérémy Doku avait le ballon. Cela témoigne d’une domination technique à peu près dans tous les compartiments du jeu de notre adversaire sur nous aujourd’hui".

Une analyse que partage Frédéric Waseige. L’ancien joueur du RFC Liège est catégorique :

Je pense que quand on voit le match il n’y a pas photo. Pour qu’on puisse les embêter comme cela, il aurait fallu avoir notre jeu, exploiter mieux nos forces : notre buteur et notre créateur formidables.

"Les deux derniers matchs on a abandonné le jeu à l’adversaire alors qu’on est l’équipe la plus joueuse au monde. Contre le Portugal vieillissant ça passe, mais contre l’Italie rajeunissante, flamboyante, cela ne passe plus" résume-t-il.