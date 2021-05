Karim Benzema rappelé en équipe de France pour l’Euro

Ce matin le quotidien le Parisien déclarait ceci : "L’hypothèse a pris corps dans la journée de lundi. Elle s’est renforcée en début de soirée au point d’apparaître, ce mardi, comme une presque certitude. Selon nos informations, Karim Benzema devrait bien figurer, ce soir, parmi les 26 joueurs convoqués par Didier Deschamps pour l’Euro. Le temps est un remède à tout. Et l’heure du "pardon" est arrivée […] Le patron des Bleus va procéder aux derniers arbitrages et acter, sans doute, la réintégration du meilleur attaquant français de la saison (29 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues)."

C’est la grosse information lancée ce matin par le quotidien L’Equipe et du Parisien qui a été confirmée ce mardi soir. Karim Benzema fait partie de la sélection française annoncée par Didier Deschamps pour disputer l’Euro. Ecarté de l’Equipe de France depuis 2016 et l’affaire de la sex-tape, il fait un retour surprise en équipe nationale.

"Je n’ai pas la capacité à revenir en arrière et le plus important c’est aujourd’hui et demain. Il y a eu des étapes importantes. On a discuté longuement et j’ai eu une longue réflexion et j’en suis arrivé à prendre cette décision-là. Je ne vais pas vous dévoiler la discussion. On en avait besoin et je ne veux pas faire un cas particulier. J’ai toujours passé outre mon cas personnel, car l’équipe ne m’appartient pas", a déclaré Didier sur TF1.

Et d’ajouter : "Je le fais pour l’équipe de France et ce n’est pas pour éliminer Giroud, avec lequel on a eu de bons résultats. Et j’ai la chance de pouvoir m’appuyer sur des joueurs de très haut niveau."