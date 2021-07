Joachim Mununga : "Je vois l’Italie gagnante et si l’Angleterre gagne, ce sera sur une individualité et rien d’autre"

Joachim Mununga : "Je vois l’Italie gagnante et si l’Angleterre gagne, ce sera sur une... Ce mercredi soir, l’Angleterre s’est qualifiée pour la finale de l’Euro face au Danemark grâce à un but dans les prolongations d’Harry Kane sur penalty discutable. Un match qui aurait pu basculer dans un sens comme dans l’autre. Avec cette victoire, on connaît maintenant la finale. Ce sera donc Italie – Angleterre. Lors du débriefing dans Complètement Foot, toute l’équipe est revenue sur cette affiche. Pour Joachim Mununga, "c’est une belle affiche. L’Italie sera favorite pour moi, pour tout ce qu’elle représente. Elle a proposé un nouveau visage offensif et un collectif énorme. C’est l’équipe qui nous a permis de découvrir certains joueurs. Je mettrai une pièce sur eux. Mais l’Angleterre, ça reste cette équipe de stars, de renommée qui ont des joueurs à fort potentiel. Est-ce que ce ne serait pas leur année. Mais si les Anglais gagnent, ce sera sur un exploit individuel et rien d’autre."​​​​​​​