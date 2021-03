Joachim Löw quittera son poste d’entraîneur de la sélection allemande après l’Euro. Jogi était à la tête de la Mannschaft depuis 2006. Il avait notamment mené l’Allemagne au titre mondial en 2014. La fin d’une époque.



La fédération allemande a expliqué dans un communiqué que Joachim Löw a demandé à être désengagé de son contrat qui devait le lier jusqu'à la Coupe du monde 2022 du 11 juin au 11 juillet au Qatar. "J'ai pris cette décision en âme et conscience, rempli de fierté et d'une énorme gratitude, mais en même temps je continue d'être extrêmement motivé pour l'Euro qui s'annonce"



15 ans, 188 matches, un titre mondial, beaucoup de bons souvenirs un énorme couac et quelques polémiques, Löw a marqué l’histoire du football allemand. D’abord adjoint de Jurgen Klinsmann, le technicien de Schönau im Schwarzwald a pris la suite du mythique attaquant après la Coupe du Monde 2006.



Löw a rapidement levé les doutes entourant sa nomination. Sous ses ordres, l’Allemagne a atteint la finale de l’Euro 2008, la demi-finale du mondial 2010 (battue à chaque fois par l’Espagne), le dernier carré de l’Euro 2012 avant de connaître la consécration planétaire au Brésil en 2014. Après une nouvelle demi-finale en France en 2016 et avec le vieillissement de la génération dorée, l’Allemagne a sombré en Russie, victime de la malédiction des champions du monde. Löw et ses joueurs ont été éliminés sans gloire au premier tour.



Les derniers mois de son mandat ont été marqués par son conflit avec la vieille garde (Müller, Hummels, Boateng), éjectée sans ménagement de la sélection.