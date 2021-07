Jbari : "Martinez, il faut qu’il parte, car il est têtu. Il doit changer son système à 3 derrière et il ne le changera pas"

Ce dimanche, dans Complètement Foot, toute l’équipe est revenue sur la prestation des Diables Rouges lors de la défaite 1-2 face à l’Italie en quart de finale de l’Euro, mais aussi sur le futur de cette équipe et de Roberto Martinez. Et les avis divergent. C’est Nordin Jbari qui donne en premier son avis : "C’est un bon coach, mais pas un coach de la gagne." Et notre consultant d’ajouter : "Et malheureusement, il faut qu’il parte, car il est têtu. Son système à trois derrières, il ne le changera pas. Et j’ai déjà dit que lorsque Kompany est parti, il fallait repasser à quatre derrières. Carrasco n’est pas bien dans ce système à trois. Et puis Kompany, c’était le meilleur derrière et aujourd’hui, je ne vois pas de patron en défense. Quand on joue à 3 derrière, il faut savoir presser et on ne sait pas le faire. Il y a aussi Thomas Meunier. C’est un bon joueur, mais dans le système actuel, c’est compliqué pour lui derrière. Je pense donc qu’on doit changer de coach. Il a fait une Coupe du Monde et un Euro, et il a eu deux tentatives pour remporter quelque chose. Mais il ne changera pas son système. Il faut prendre un coach qui pourrait utiliser les jeunes, même si on a une bonne équipe."

Jbari : "Martinez, il faut qu’il parte, car il est têtu. Il doit changer son système à 3... Ce dimanche, dans Complètement Foot, toute l’équipe est revenue sur la prestation des Diables Rouges lors de la défaite 1-2 face à l’Italie en quart de finale de l’Euro, mais aussi sur le futur de cette équipe et de Roberto Martinez. Et les avis divergent. C’est Nordin Jbari qui donne en premier son avis : "C’est un bon coach, mais pas un coach de la gagne." Et notre consultant d’ajouter : "Et malheureusement, il faut qu’il parte, car il est têtu. Son système à trois derrières, il ne le changera pas. Et j’ai déjà dit que lorsque Kompany est parti, il fallait repasser à quatre derrières. Carrasco n’est pas bien dans ce système à trois. Et puis Kompany, c’était le meilleur derrière et aujourd’hui, je ne vois pas de patron en défense. Quand on joue à 3 derrière, il faut savoir presser et on ne sait pas le faire. Il y a aussi Thomas Meunier. C’est un bon joueur, mais dans le système actuel, c’est compliqué pour lui derrière. Je pense donc qu’on doit changer de coach. Il a fait une Coupe du Monde et un Euro, et il a eu deux tentatives pour remporter quelque chose. Mais il ne changera pas son système. Il faut prendre un coach qui pourrait utiliser les jeunes, même si on a une bonne équipe."

Ce dimanche, dans Complètement Foot, toute l’équipe est revenue sur l'élimination des Diables Rouges lors de la défaite 1-2 face à l’Italie en quart de finale de l’Euro, mais aussi sur le futur de cette équipe et de Roberto Martinez. Et les avis divergent.

C’est Nordin Jbari qui donne le ton : "C’est un bon coach, mais pas un coach de la gagne."

Martinez a fait une Coupe du Monde et un Euro et il a eu deux tentatives pour remporter quelque chose.

Et notre consultant d’ajouter : "Et malheureusement, il faut qu’il parte, car il est têtu. Son système à trois derrière, il ne le changera pas. Et j’ai déjà dit que lorsque Kompany est parti, il fallait repasser à quatre derrière. Carrasco n’est pas bien dans ce système à trois. Et puis Kompany, c’était le meilleur derrière et aujourd’hui, je ne vois pas de patron en défense. Quand on joue à 3 derrière, il faut savoir presser et on ne sait pas le faire. Il y a aussi Thomas Meunier. C’est un bon joueur, mais dans le système actuel, c’est compliqué pour lui derrière. Je pense donc qu’on doit changer de coach. Il a fait une Coupe du Monde et un Euro, et il a eu deux tentatives pour remporter quelque chose. Mais il ne changera pas son système. Il faut prendre un coach qui pourrait utiliser les jeunes, même si on a une bonne équipe."

Ce qu’il faut entamer, c’est le chantier de la défense

Un avis non partagé par Manu Jous, notre envoyé spécial : "Il y a un éternel souci si on doit changer. Il faut trouver un entraîneur qui amène une plus-value mais aussi avoir quelqu’un qui est accessible financièrement pour l'Union belge. Si vous voulez un nouveau coach en septembre, je ne vois pas qui peut venir. Et la transition avec les jeunes va se faire progressivement. Ce qu’il faut entamer, c’est le chantier de la défense. Pour moi, on ne doit donc pas changer de coach."

Il faut que Martinez ouvre la sélection à des jeunes

Pascal Scimè estime qu'il doit y avoir une discussion avec Martinez, mais que ce dernier doit rester en place. "Il faut poser la question après une élimination. Il y a une partie des responsabilités à imputer au coach, mais il y a des circonstances atténuantes comme les blessés. Il faut avoir une discussion saine, car il y a eu des manquements. Les cadres sont vieillissants, certains vont quitter la sélection. Il faut que Martinez ouvre la sélection à des jeunes comme Saelemakers, Sambi Lokonga, De Ketelaere et Vanheusden,…"

Si la Belgique est éliminée de l'Euro, les Diables Rouges seront déjà de retour au mois de septembre (2 face à l'Estonie, 5 contre la République tchèque et 8 face à la Biélorussie) avec les qualifications pour la Coupe du Monde. Un match où l'on devrait voir déjà quelques changements.