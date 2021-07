1-0 : But de Federico Chiesa - Italie - Espagne - 06/07/2021 Federico Chiesa ouvre le score !!! Contre-attaque éclair italienne. Après une première bonne intervention d'Aymeric Laporte, Eric Garcia est trop tendre devant Chiesa et laisse le Bianconeri trouver le petit filet opposé d'Unai Simon d'un enroulé parfait. 1 but à 0 en faveur de l'Italie.