Le football est avant tout un sport populaire qui touche toutes les générations. Enfants, adultes, grands-parents, toute la famille se réunit au stade pour assister à la grande fête du football. En respectant les distanciations sociales, évidemment.

Hier, lors de la victoire de l’Angleterre face à la République tchèque, un jeune supporter des Three Lions s’est illustré en tribunes lorsqu’il a découvert qu’il passait sur l’écran géant. N’en croyant pas ses yeux, le jeune supporter s’est mis à lever les bras en l’air et à se prendre la tête comme s’il n’y croyait pas. Ces belles images nous rappellent à quel point nous aimons ce sport et les émotions qu’il nous procure.