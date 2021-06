Il y a des images comme cela qui font le tour des zappings. Le public de Wembley nous en a offert une nouvelle hier. En prélude de la rencontre entre l’Angleterre et la République tchèque, le mythique stade a accueilli quatre supporters surprenants : les Télétubbies.

Tinky-Winky, Dipsy, Laa-Laa et Po étaient bien là pour encourager les Three Lions, victorieux de leur affrontement face à la République tchèque (1-0). Devant le regard médusé des spectateurs hilares qui les entouraient, les quatre supporters n’ont pas hésité à donner de la voix pour supporter leur équipe nationale, Laa-Laa et Po en tête.