"Il n'y aura pas d'amical Belgique - France en mars", affirme Deschamps après le tirage compliqué des Français

Avoir été reversée dans le groupe de l'Allemagne et du Portugal à l'Euro-2020 "demandera à l'équipe de France d'être prête tout de suite", a estimé Didier Deschamps, samedi à Bucarest, après le tirage au sort ayant placé les champions du monde dans "le groupe le plus difficile".

Le sélectionneur français a par ailleurs affirmé à notre micro qu'il n'y aurait pas de match amical entre les Diables rouges et la France au mois de mars, ce qui avait été évoqué ces dernières semaines.

Il a ensuite continué à commenter le tirage. "C'est le groupe le plus difficile, mais on doit l'accepter, c'est comme ça. Cela demandera à l'équipe de France d'être prête tout de suite. C'est un groupe compliqué sur le papier de part la qualité des adversaires et les derniers résultats qu'ils ont eus", a analysé le technicien, mieux loti lors des derniers tirages.

"Je ne saute pas au plafond quand il y a un tirage qui peut paraître plus abordable. On est dans une situation qui est peut-être la pire car le barragiste (qui complètera le groupe en mars) pourrait être le meilleur des barragistes (celui de la voie A). Mais il faudra être prêt", a poursuivi le patron des Bleus.

Celui-ci a confirmé que l'équipe de France aurait pour camp de base son habituel centre d'entraînement de Clairefontaine: "On y est bien, on a nos repères. Les trajets ne sont pas très longs", a-t-il expliqué. Avant d'assurer qu'il allait se pencher rapidement sur l'identité des prochains adversaires des Bleus pour la trêve internationale de mars, où deux matches amicaux seront organisés.