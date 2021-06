"Il n'y a pas de justice ou d'injustice" : le coach portugais Santos accepte sportivement la défaite

Fernando Santos a réagi après la défaite frustrante du Portugal, champion d'Europe en titre, face à la Belgique dimanche soir en huitième de finale devant les caméras de la chaîne TVI24. "Il y a des joueurs qui pleurent. Et certains Portugais aussi sont déçus et tristes certainement. Nous sommes tous tristes, car les joueurs ont tout donné. Ils ont beaucoup travaillé. Une défaite est une défaite. Je ne sais pas trop quoi dire (...). Nous avions la conviction de pouvoir arriver en finale, mais cela ne s'est pas produit. Il n'y a pas de justice ou d'injustice. Il y a celui qui marque et celui qui ne marque pas. Et nous malheureusement nous avons encaissé un but et nous ne sommes pas parvenus à marquer. Le football est ainsi."

Joao Palhinha a quant à lui déploré le manque de réalisme des siens. "Nous avons créé davantage d'occasions mais malheureusement nous n'avons pas pu marquer. Nous sommes très déçus, très tristes car ce n'était pas l'objectif que nous recherchions. Nous devons relever la tête. Ce résultat ne représente pas la valeur de cette sélection. Il nous a manqué un brin de chance. Nous repartons assez tristes".

Même son de cloche pour son équipier Danilo Pereira : "Nous ne nous attendions pas à sortir à un stade aussi précoce de la compétition. Nous avons essayé au maximum d'égaliser comme vous avez pu le constater dans la dernière partie du match, mais nous n'avons pas été efficaces (...). Nous avons beaucoup donné dans la première partie, mais ils sont une équipe de grande qualité et ils jouent au plus haut niveau. Cela fait partie du jeu. Je pense que le but qu'ils ont marqué a été leur seul moment offensif pendant le match. Le football est ainsi!"