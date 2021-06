Hjulmand, fier de ses joueurs : "On a utilisé toute l'énergie qu'il y avait dans le stade"

Le Danemark a livré une superbe prestation mais il n'a pas été en mesure de s'imposer face à une Belgique cynique à la finition. Portés par le public, les Danois ont bousculé les Diables comme rarement.

►►► À lire aussi : De Bruyne et Lukaku en mode Avengers, Denayer et Mertens aux fraises, les notes des Diables Rouges face au Danemark

►►► À lire aussi : Martinez "cela faisait longtemps qu’on n'avait pas vécu un vrai test comme celui-là"

►►► À lire aussi : De Bruyne "Je ne voulais pas célébrer mon but à cet endroit, j'ai trop de respect pour ça"

"Comme je l'ai dit aux joueurs dans le vestiaire : la seule chose dont je suis déçu, c'est le résultat", a confié Kasper Hjulmand. "Je n'attendais pas grand chose de ce match. Je ne peux pas décrire à quel point je suis fier de cette équipe. La qualité qu'ils ont montré, quatre jours après avoir presque perdu un de leur meilleur ami. C'est juste incroyable. Ils ont totalement dominé la meilleure équipe du monde. Merci aussi pour tout le support que nous avons reçu, cela représente beaucoup pour nous. On a utilisé toute l'énergie qu'il y avait dans le stade."



L'ombre de Christian Eriksen a plané sur ce match. "On avait Christian dans notre tête et dans nos cœurs. On sait que les prochaines semaines vont être difficiles pour lui. Mais on est là pour toi. On va rester uni. On va battre les Russes. On n'en a pas fini avec cette compétition."



Le sélectionneur des Danois a salué la prestation du jeune Mikkel Damsgaard. "Je le connais depuis qu'il est un petit garçon. Il a toujours joué comme ça. Mais le faire à un tel niveau est incroyable."