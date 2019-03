Hazard: "100 matches c'est un beau chiffre mais on ne va pas s'arrêter là"

La Belgique affronte Chypre ce dimanche pour son deuxième match de qualifications en vue de l'Euro 2020. Forts d'une victoire convaincante face à la Russie (3-1), les Diables auront à cœur de réaliser une belle performance à Nicosie et surtout de ramener les trois points. Sans tomber dans le piège. Un match qui aura aussi une importance symbolique pour Eden Hazard, le capitaine des Diables puisqu'il s'agira de son centième match avec les Diables rouges, à seulement 28 ans.

"Il y a cent matches je jouais avec le même plaisir que maintenant. J'ai toujours donné le maximum. J'ai plus d'expérience et plus de respect envers mes coéquipiers surement. Cent matches c'est un beau chiffre mais on ne va pas s'arrêter là. Ce sera un match particulier parce c'est un chiffre symbolique. Je suis seulement le troisième de cette génération à y arriver. Il y en aura des autres, parce qu'il y en a qui suivent derrière. On espère que pour cette centième il y a aura la victoire au bout."

Pas question de prendre Chypre (FIFA 87) de haut. "Il faut confirmer. Je me rappelle du dernier match qu'on a joué ici il y a quelques années, c'était compliqué. On a gagné juste 1-0, je pense. Et on n'avait pas fait un bon match. en déplacement on sait très bien que les équipes donnent tout. A nous de prendre le match au sérieux et de tout donner dans le match."

Pour le capitaine, ce qui est dangereux serait de penser que le match sera facile. "Si on joue de notre manière, si on fait ce que le coach demande alors il n'y aura pas de problème. Mais si on commence à vouloir en montrer trop ou s'il y avait un peu de relâchement... Mais je ne pense pas, je crois que le groupe il est conscient que si on gagne demain on a déjà six points... On va sortir un gros match tous ensemble, on va essayer de gagner le match."