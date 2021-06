Frédéric Hermel, biographe de Zidane : "Belges et Français poste pour poste ? Sur le papier, c'est le même niveau"

Ce lundi dans Complètement Foot, David Houdret, Pascal Scimè et Joachim Mununga ont accueilli Fédéric Hermel, biographe de Zidane et correspondant français spécialiste du Real Madrid. Dans l'actualité pour la réédition de son livre "Zidane" et la sortie de son nouvel ouvrage "C'est ça la France", le journaliste français a notamment préfacé la rencontre qui opposera les Bleus à la Mannschaft.



Est-ce que le fameux France-Allemagne de 82 n'a pas marqué plus l'histoire de France que France 98 ?

"Les deux sont intimement liés. Le match France-Allemagne de Séville, c'est le plus grand match de ma vie et de ma génération. C'est le match qui a changé totalement ma perception du football. Si j'aime aujourd'hui le football, c'est à cause de la dramaturgie que j'ai découvert ce soir-là. On passe par toutes les émotions et c'est la raison pour laquelle j'aime le football. C'est à cause justement de ce qu'on peut vivre en une heure et demie, ou avec les prolongations et puis avec les tirs au but. Dans ce livre (ndlr : "C'est ça la France") qui se veut profondément positif, j'ai préféré choisir quand on parle de l'équipe de France 98 avec Zidane. France 98, c'est vraiment quelque chose qui reste. Je pense qu'on garde tous quelque chose de fort du match France-Allemagne de 82. Mais dans la tête, il y a toujours cette rengaine "Et 1, et 2, et 3 zéro". C'est une comptine éternelle et ça restera encore plus marquant pour nous que 82."

Karim Benzema a cette capacité à rester calme dans les moments importants