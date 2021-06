Euro : Y avait-il pénalty sur Kylian Mbappé ?

Dans une 1e mi-temps franchement cadenassée entre le Portugal et la France, l'homme le plus en vue se nomme sans doute...Antonio Mateu Lahoz, l'arbitre. Alors qu'il avait sifflé un premier pénalty aux Portugais pour une faute manifeste d'Hugo LLoris sur Danilo, le referee espagnol a remis ça quelques minutes plus tard en pointant le point de pénalty pour une faute de Nelso Semedo sur Kylian Mbappé.

Sur l'action, le feu follet français s'engouffre dans la surface avant de s'écrouler au contact du défenseur lusitanien. Un Semedo, roulé dans la farine par la vivacité et la vitesse d'Mbappé, qui utilise naïvement son bras pour arrêter le Parisien. Si sur Twitter, certains ont hurlé au pénalty, d'autres, dont Bixente Lizarazu, au commentaire sur TF1, se sont montrés beaucoup plus perplexes.

Alors, fallait-il siffler ce 2e pénalty du match ?

