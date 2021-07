Euro : Simon contre Sommer, le gaffeur repenti contre le héros des pénalties

"Je me suis martyrisé un peu, je l’ai regardée six ou sept fois. Je n’ai pas d’explications. La pelouse ne m’a pas gêné, le ballon m’échappe… C’est un accident", a confié le gardien basque de la sélection espagnole en conférence de presse mercredi, deux jours après ce contrôle raté sur une innocente longue passe en retrait, synonyme de but concédé dès la 21e minute de jeu.

"Ce groupe est un véritable luxe. Ils m’ont beaucoup remotivé. David (De Gea, le gardien remplaçant) m’a attendu à la mi-temps. Ce qu’il m’a dit, je le garde pour moi, mais ça m’a beaucoup aidé, ça m’a fait me sentir plus tranquille", a détaillé le portier de l’Athletic Bilbao.

Paradoxalement, c’est pour sa qualité de relance balle aux pieds que Simon (24 ans) a été choisi par Luis Enrique devant De Gea, Robert Sanchez (Brighton) et Kepa Arrizabalaga (Chelsea, non retenu) pour défendre les cages de la "Roja" à l’Euro.

"On sait qu’en sortant le ballon comme cela, il y a ce facteur risque… On sait que si on parvient à sortir de cette pression, on va générer une occasion de but. On sait aussi que, si on n’arrive pas à sortir de cette pression… eh bien, ce sont eux qui vont créer le danger. Mais 90% du temps, on s’en sort bien", confiait Simon dans un entretien à Marca, le journal le plus vendu d’Espagne, samedi.

Plutôt impassible pour un gardien qui venait de commettre une grossière erreur, le jeune portier s’est ensuite rattrapé, malgré les trois buts encaissés, avec des arrêts cruciaux pour qualifier son équipe. Notamment un arrêt, le plus important, sur une tentative d’Andrej Kramaric dans la prolongation. "De l’enfer aux cieux des quarts. Du cœur, et du courage", a résumé Marca.