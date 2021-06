Euro : Revivez l'irrespirable séance de tirs au but entre la France et la Suisse et cet unique raté qui envoie les Bleus en enfer

David a vaincu Goliath ! Timide outsider avant la rencontre, la Suisse est venue à bout d'une équipe de France bien trop irrégulière. Une victoire, au bout du suspense et d'une séance de tirs au but irrespirable, qu'on vous propose de revivre. Vous allez le voir, tous les joueurs se succèdent dans un ballet bien ordonné de tirs réussis, avant cet ultime tir, signé Kylian Mbappé, qui envoie les Bleus en enfer. Cruel dénouement pour Mbappé, habitué d'être le héros des Bleus et qui devient l'anti-héros d'un soir...

