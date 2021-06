Euro : Quand Karim Benzema donne la leçon à Kylian Mbappé (vidéo)

Karim Benzema est enfin de retour en équipe de France pour le plus grand bonheur de ses coéquipiers. Alors que les Français s’entraînaient ce mardi avant la rencontre face aux Pays de Galles, les attaquants en ont profité pour s’exercer devant les buts. Un petit exercice dans lequel excelle le revenant Benzema.

Passe appuyée vers l’attaquant, contrôle, frappe : rien de plus banal. Kylian Mbappé est le premier à s’essayer. L’attaquant du Paris Saint-Germain manque son premier contrôle et enchaîne avec un tir qui passe loin au-dessus du but. KB9 prend alors le relais. Il ajuste sa première frappe et place le ballon dans le petit filet dans le plus grand des calmes avant d’envoyer son deuxième essai dans la lucarne droite du but sous les yeux ébahis de Kylian Mbappé.

Mains sur les hanches et sourire en coin, Mbappé a certainement apprécié la leçon !