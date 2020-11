Euro : Qualifiée et pays hôte, l'Écosse oublie le Covid-19 pour un soir

Cornemuse, chants à la gloire du sélectionneur, "Flower of Scotland" entonné à pleins poumons: l'Écosse a retenti de mille airs de victoire pour célébrer jeudi sa qualification pour l'Euro, son premier tournoi d'envergure depuis la Coupe du monde 1998, dont certains matches se joueront à Glasgow en 2021.

Malgré le Covid-19, qui a contraint les organisateurs à reporter l'Euro-2020 d'un an, du 11 juin au 11 juillet 2021, et impose toujours son cortège de restrictions, la crise sanitaire qui frappe la Grande-Bretagne a paru bien loin aux Écossais, au moins pour un soir.

Au cœur de Glasgow, la cité du Celtic FC et des Rangers qui fait partie des douze villes hôtes désignées par l'UEFA à travers l'Europe, une cinquantaine de supporters ont ainsi été filmés en train d'escalader une statue.

"Nous avons Steve Clarke", se sont-ils égosillés dans la vidéo publiée sur le site du journal The Herald, quelques minutes après l'impeccable séance de tirs au but (aucun échec en cinq tentatives, victoire 5 t.a.b à 4) qui a qualifié le sélectionneur écossais et ses hommes pour leur premier Euro depuis 1996.

A Édimbourg, des supporters ont envahi les toits, torses nus, pour y célébrer la victoire en chantant et en dansant au son d'une cornemuse, selon une vidéo du "Scottish Sun".

Et qu'aurait été la fête sans le "Flower of Scotland"? A Falkirk, dans le centre de l'Ecosse, l'air qui a valeur d'hymne dans la nation britannique a été claironné par des fans en liesse jusqu'aux petites heures du jour.