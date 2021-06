Euro : Partage spectaculaire entre la France et le Portugal, les Diables affronteront les Portugais en 8e !

Les Diables connaissent leur futur adversaire en 8e de finale et il s'agit du Portugal ! Les hommes de Cristiano Ronaldo finissent en effet troisièmes du fameux groupe de la mort et affronteront donc la Belgique pour une place en quarts. Et pourtant, les Lusitaniens ont cru, pendant quelques instants, pouvoir prendre la mesure de l'ogre français, quand CR7 a planté son premier pénalty du soir et mis la Seleçao aux commandes.

Portugal - France : Le Résumé du Match - Euro 2020 - Groupe F - 23/06/2021 Les Diables connaissent leur futur adversaire en 8e de finale et il s'agit du Portugal ! Les hommes de Cristiano Ronaldo finissent en effet troisièmes du fameux groupe de la mort et affronteront donc la Belgique pour une place en quarts. Et pourtant, les Lusitaniens ont cru, pendant quelques instants, pouvoir prendre la mesure de l'ogre français, quand CR7 a planté son premier pénalty du soir et mis la Seleçao aux commandes.

Les Diables connaissent leur futur adversaire en 8e de finale et il s'agit du Portugal ! Les hommes de Cristiano Ronaldo finissent en effet troisièmes du fameux groupe de la mort et affronteront donc la Belgique pour une place en quarts. Et pourtant, les Lusitaniens ont cru, pendant quelques instants, pouvoir prendre la mesure de l'ogre français, quand CR7 a planté son premier pénalty du soir et mis la Seleçao aux commandes.

Mais les Portugais sont bien en place et colmatent plutôt sereinement les timides incartades françaises. Pepe envoie valser ses 38 ans et cavale comme une gazelle pour museler Benzema . Guerreiro détale sur son flanc mais se heurte au roc Koundé .

La demi-heure approche et ce match, au scénario cadenassé et presque prévisible, se décante enfin. La faute à un Hugo Lloris parti à la chasse aux pâquerettes sur un coup-franc portugais. Le portier de Tottenham se loupe complètement et met Danilo K.O d’un uppercut monstrueux du droit.

Pénalty indiscutable pour la Seleçao et 108e but en équipe nationale pour un Cristiano Ronaldo chirurgical. CR7 explose et hurle son sempiternel “Suuuuuh” face à des Bleus qui se mettent, eux , à suer. 1-0 pour le Portugal !

Dos au mur, la France cherche de l’énergie et de l’inspiration. Mais avec un Mbappé qui court dans le vide, le fantôme Benzema qui erre dans la surface et un Griezmann qui chouine dans son coin, difficile de créer le danger. Difficile... jusqu’au moment où un bien naïf Semedo fauche inutilement Mbappé dans la surface. 2e (léger) pénalty du jour et premier but avec les Bleus depuis octobre 2015 pour Benzema. Rideau.