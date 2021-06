Euro : Mancini, l'homme de la Renaissance italienne

"C'est un homme de peu de mots, mais il a créé un beau groupe et il a relancé une équipe qui était au plus bas depuis 60 ans. Avec une grande sérénité, il transmet du calme et de la confiance", estime le capitaine des Azzurri, qui ouvrent l'Euro le 11 juin chez eux, à Rome, face à la Turquie.

Après la qualification ratée pour le Mondial-2018, ils étaient peu nombreux à vouloir reprendre les rênes de l'équipe d'Italie: Roberto Mancini s'y est attelé et, avec des idées neuves et de l'enthousiasme, a redonné une âme à la Nazionale.

Invincibilité

Pourtant, en mai 2018, ils étaient peu nombreux à se presser pour prendre la succession Gian Piero Ventura après la chute aux barrages. Carlo Ancelotti, premier choix, avait poliment décliné et Mancini, alors entraîneur du Zénith Saint-Pétersbourg et sans doute le plus motivé pour le poste, a été nommé.

En trois ans, la reconstruction se mesure d'abord dans les chiffres: seulement deux défaites (lors des premiers mois) en 31 matches disputés et une série en cours de 26 rencontres sans défaite qui l'approche du record de Vittorio Pozzo (30, entre 1935 et 1939). Les Azzurri, alors tombés à la 20e place au classement Fifa (12e nation européenne), sont remontés au 7e rang (6e en Europe).

Même si l'Italie a rencontré peu de cadors, elle a retrouvé une vraie solidité avec dix victoires en dix matches pour se qualifier pour l'Euro, déjà trois succès sur trois sur la route du Mondial-2022 et, entre-temps, une qualification pour le Final 4 de la Ligue des nations qu'elle organisera en octobre.

Mais au-delà des résultats, l'ancien attaquant élégant de la Sampdoria Gênes et de la Lazio (champion d'Italie avec les deux clubs) a surtout bâti une équipe moderne et joueuse, avec de bons manieurs de ballons au milieu (Verratti, Jorginho, Barella, Sensi) et qui ne craint pas de se projeter vers l'avant et de presser haut.