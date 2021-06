Euro : Malgré un héroïque Lewandowski, la Suède crucifie la Pologne et s'assure la 1e place du groupe

Chirurgicale Suède ! Sans forcément briller dans le jeu et en étant dominés dans les statistiques par une trop erratique Pologne, les Scandinaves ont assuré l'essentiel en venant à bout de Lewandowski&Co (3-2). Parfaitement réveillée, la Suède a planté un premier coup de poignard après deux petites minutes grâce à un but de son homme providentiel, Emil Forsberg.

Dos au mur et virtuellement éliminés, les Polonais ont mis les bouchées doubles pour tenter de renverser une rencontre bien mal embarquée mais se sont, soit montrés trop imprécis (voire malchanceux), soit impuissants face à un impérial Robin Olsen. Poussés dans leurs retranchements, les Suédois ont finalement profité d'une contre-attaque éclaire pour assommer la Pologne. Mais qui dit Pologne, dit Robert Lewandowski.

Et le sniper bavarois, conscient que son équipe était plus que jamais au bord du gouffre, s'est subitement réveillé pour planter un doublé et intimer un dernier baroud d'honneur de ses coéquipiers. Malheureusement, les efforts seront finalement vains puisque, au bout du suspense et d'une nouvelle contre-attaque, Claesson viendra planter le but du K.O.

La Pologne prend la porte, la Suède attend son adversaire pour les 8e de finale.