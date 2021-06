Euro : Le tacle assassin du Suédois Marcus Danielson qui lui vaut un carton rouge direct

Empêtré dans une guerre des tranchées avec l'Ukraine, la Suède va terminer son 8e de finale à dix. La faute à un tacle complètement raté de la part de Marcus Danielson qui lui a valu un carton rouge direct.

Jugez plutôt par vous-mêmes. Alors qu'il veut jouer le ballon, le défenseur suédois se loupe et, emporté dans son élan, s'empale violemment sur Besedin, monté au jeu quelques minutes plus tôt. D'abord averti par l'arbitre, Danielson est finalement (et logiquement) exclu, après intervention du VAR, pour ce tacle assassin, en plein sur le tibia de son adversaire.

Et malheureusement pour lui, l'infortuné Besedin, doit lui quitter la pelouse.