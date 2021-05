Nicolas Dardenne est un supporter déçu… Ce grand fan des diables rouges, plus connu sous le nom d’Obelgix n’a plus de ticket pour l’Euro. Il avait pourtant réservé des billets pour suivre l’équipe belge jusqu’en finale, mais à un mois du début du tournoi, il est dans l’inconnu.

"C'est un peu le flou. L'UEFA a envoyé un courrier précisant qu'on ne peut pas assister à ces matches et qu'elle nous rembourse nos tickets. En fonction des mesures prises par les différents pays, on aurait des informations comme quoi il y aurait autant de supporters qui pourraient aller voir tel ou tel match. J'avais tous mes tickets jusqu'à la finale... et je n'ai plus rien", narre Obelgix.

Reste un mois pour trouver une solution et éviter de vivre l’Euro à la maison… L’Union belge tente d’aider des supporters désemparés, mais c’est l’UEFA qui gère le tournoi. "C'est très difficile pour nous de conseiller les supporters dans la mesure où la situation actuelle n'est pas nécessairement celle de demain. La vente des tickets est organisée par l'UEFA, on est tous tributaire des règles imposées par cette dernière", indique Pierre Cornez, press officer de l'Union belge.

Certains supporters ont quand même gardé leur ticket pour les matchs de poule de la Belgique, mais la situation sanitaire reste incertaine pour cet Euro organisé dans 11 villes différentes. "Ne pas savoir si on va devoir faire une quarantaine, un test PCR ou présenter un coronapass : autant d'éléments qui font que c'est très compliqué de s'organiser", ajoute Obelgix.

Malgré le climat d'incertitude, le fidèle supporter de notre équipe nationale espère toujours retrouver des tickets pour encourager les Diables Rouges le mois prochain.