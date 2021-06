Euro : La bourde monumentale d'Unai Simon qui coûte très cher à l'Espagne contre la Croatie

Décidément, ce n'est pas l'Euro des gardiens. Après Martin Dubravka, le portier de la Slovaquie, qui avait joué au volley-ball en plein match, Unai Simon a lui aussi fait des siennes. Alors que Pedri le sollicitait d'une passe en retrait à priori sans aucun danger, le portier espagnol a voulu mettre le pied sur le ballon...avant de se louper complètement.

Résultat, le cuir a filé sous son pied avant de finir sa course au fond des filets. Simon au tapis, c'est toute l'Espagne, désormais menée par la Croatie, qui hurle son désarroi. Et pendant ce temps-là, la séquence du but risque bien de finir dans un épisode de Vidéo Gag, version football.