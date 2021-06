Euro : l’Ukraine obligée de modifier son maillot "politique" après une plainte de la Russie

"Après une analyse plus approfondie", ce slogan est "clairement de nature politique" et "doit donc être retiré […] en vue des matches de compétition de l’UEFA", a déclaré l’instance dirigeante du football en Europe.

Y figurent également les slogans "Gloire à l’Ukraine ! Gloire aux Héros !", formules tirées d’un chant patriotique et devenues un cri de ralliement lors du soulèvement populaire de Maïdan, en 2014, qui avait évincé un président soutenu par le Kremlin, Viktor Ianoukovitch.

La Russie s'est déclarée satisfaite jeudi que l'UEFA lui donne partiellement raison en demandant à l'Ukraine de retirer de son maillot à l'Euro de foot un slogan jugé "politique", sur fond de conflit russo-ukrainien.

"Soyez des héros sportifs et vous aurez la gloire, c'est ainsi et non avec des slogans nationalistes que vous ferez honneur à la patrie", a estimé à l'adresse de l'Ukraine, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, réagissant sur Telegram à la décision de l'instance européenne du football.