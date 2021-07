Euro : Gareth Southgate a-t-il commis une erreur tactique en finale ?

Prostré, le regard vide. Longtemps seul, immobile au point de pénalty, avant d'être enfin rejoint par ses coéquipiers. Il a raté son pénalty décisif qui envoie les Three Lions en enfer et la Squadra sur le toit de l'Europe. A 19 ans, le joueur d'Arsenal a commis l'irréparable. C'est un fait. Mais réfléchissons une petite minute, ce raté lui est-il vraiment imputable ?

Un course d'élan hésitante et un dernier coup de botte trop mou et pas assez placé. Puis une vague infernale de maillots italiens qui s'abat sur la pelouse de Wembley. Au milieu de ce tsunami de bonheur, englouti par la liesse transalpine, un homme : Bukayo Saka .

Le second, Sancho , est encore plus jeune. Il a 21 ans à peine. Titulaire contre l'Ukraine, il n'a disputé que 97 minutes depuis l'entame du tournoi. Monté au jeu à la 120e minute, il touche deux ballons avant la séance de tirs au but.

Le premier, Rashford , a 23 ans. Il n'a jamais été titulaire depuis le début de l'Euro et n'a disputé que 83 minutes en 5 matches. Monté au jeu à la 120e minute, il ne touche même pas un ballon contre l'Italie avant la séance de tirs au but.

Ce coup de poker, c'est celui d'avoir procédé à plusieurs changements aux confins du temps additionnel des prolongations, alors qu'il ne reste plus que quelques secondes à jouer. L'objectif est clair : faire monter au jeu des "spécialistes" des tirs au but. Relégués à des rôles ingrats de faire-valoir pendant toute la compétition, Marcus Rashford et Jadon Sancho font leur apparition.

Gareth Southgate, sélectionneur de l'Angleterre à l'Euro. © AFP

Depuis la fin du match, Southgate est donc plus que jamais voué aux gémonies. Fallait-il faire tirer ces trois jeunes joueurs, en manque flagrant de rythme de jeu pour les deux premiers et peu habitué aux moments chauds pour le 3e ? Pourquoi des joueurs plus expérimentés comme Raheem Sterling ou Jack Grealish n'ont-ils pas pris leurs responsabilités ?

En conférence de presse d'après-match, Gareth Southgate a eu le mérite d'assumer ses choix. "J'ai choisi les tireurs. C'était ma décision de donner ce penalty à Saka. Ce n'est pas de sa faute ou celle de Marcus ou Jadon. On a travaillé ça avec eux à l'entraînement. C'était un pari. Nous avons décidé de faire les changements à la fin du match. Mais nous gagnons ou nous perdons ensemble, en équipe. Je suis incroyablement déçu de ne pas avoir franchi cette marche supplémentaire."

Le choix est donc assumé. Il aurait pu être payant. Si jamais les trois jeunes avaient marqué leur tir au but respectif, nous n'écririons d'ailleurs jamais ces lignes et le messie Southgate serait couvert de louanges pour son incroyable culot et son audace. Ce n'est pas le cas.

Et avec le recul, la question du timing de ces remplacements pose également question. Pourquoi ne pas avoir procédé à ce double changement quelques minutes plus tôt pour permettre au tandem Rashford-Sancho de palper le cuir et de se mettre en jambes ? Pourquoi avoir attendu les tout derniers instants, et donc avoir pris le risque de faire tirer quelqu'un de "froid" pour faire ses choix, alors que depuis le début de l'Euro il procédait à des changements ultra précoces? La question mérite d'être posée. Pointé du doigt, Grealish a lui réagi, expliquant qu'il voulait botter ce pénalty et qu'il se sentait en confiance, mais que c'était un choix 100% griffé Southgate.

Le coach anglais doit donc s'avouer vaincu, à nouveau terrassé par la terrible séance des tirs au but. On se rappelle qu'en 1996, alors qu'il était encore joueur, c'est lui qui avait crucifié l'Angleterre en ratant le seul tir au but de la demi-finale contre l'Allemagne (1-1, 6-5). L'histoire se répète donc pour Southgate qui avait vu juste sur toute la ligne depuis le début de l'Euro. Il se sera raté au pire des moments...