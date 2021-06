Euro 2020 : victoire et qualification historique de l’Autriche face à l’Ukraine

Ukrainiens et Autrichiens s’affrontaient ce lundi à Bucarest dans le cadre du troisième et dernier match du groupe C. Si un nul qualifiait les deux équipes, l’Autriche s’est montrée plus conquérante pour s’assurer la deuxième place. Elle s’impose donc très logiquement sur le score de 0-1 et défiera l’Italie en huitièmes. De son côté, l’Ukraine termine à la troisième place avec trois points et devra attendre les autres résultats pour espérer terminer parmi les meilleurs troisièmes, même si cela s’annonce compliqué.

Il s’agit d’un résultat historique pour l’Autriche puisque c’est la première fois qu’elle atteint le stade d'une phase finale à l'Euro.

Mais c'était également la première fois qu'elle franchit l'obstacle des poules d’un grand tournoi depuis le 25 juin 1982, soit presque 39 ans. C’était face à l’Allemagne de l’Ouest, à Gijón durant le mondial espagnol, lors d’un non-match qui avait indirectement éliminé l’Algérie. La défaite 1 à 0 face au voisin germanique avait alors arrangé les deux formations qui s’étaient contentées de faire tourner la balle. Ce match avait alors été qualifié de "rencontre de la honte".

Résumé de la rencontre :

Les Autrichiens entament parfaitement la partie en se créant une occasion dès la troisième minute à la suite d’un corner bien donné par David Alaba. Marko Arnautović amène ensuite du danger avec une frappe lointaine, déviée par un pied ukrainien.

L’Autriche ouvre logiquement le score après vingt minutes de jeu. Alaba se charge d’un cinquième coup de coin que Christoph Baumgartner pousse au fond des filets, de la pointe du pied droit. Le reste de la mi-temps est maitrisé par les hommes de Franco Foda. Il faut attendre la demi-heure pour voir la première action ukrainienne mais Daniel Bachmann repousse un tir enroulé de Mykola Chaparenko.

L’Autriche continue à pousser pour se mettre complètement à l’abri avant la pause mais Konrad Laimer et un énorme loupé d’Arnautović laissent l’Ukraine dans la rencontre. Une première période réussie pour les Autrichiens qui perdent cependant leur buteur Baumgartner, sorti sur blessure.

La deuxième mi-temps voit une nette baisse d’intensité. Les Autrichiens se contentent de maintenir le score mis à part quelques frappes lointaines. Tandis que l’Ukraine n’a jamais été en mesure d’inquiéter la défense adverse, si ce n’est un coup-franc à l’heure de jeu. Les hommes d’Andreï Chevtchenko tentent logiquement le tout pour le tout dans les toutes dernières minutes, sans succès.