Euro 2020 : Vers une liste de 26 joueurs au lieu des 23 habituels ?

Les sélectionneurs des équipes nationales qualifiées pour l’Euro pourraient bien rentrer une liste de 26 joueurs au lieu des 23 traditionnels, rapporte le quotidien The Times mardi. C’est en tous les cas une recommandation faite auprès de l’UEFA par les pays appelés à disputer l’évènement, reporté d’un an, du 11 juin au 11 juillet.

L’extension du nombre de joueurs est motivée par l’apparition éventuelle de cas de covid dans un effectif.



Plusieurs sélectionneurs et non des moindres ont plaidé lors de la dernière fenêtre internationale pour cet élargissement. A commencer par Roberto Martinez, le T1 des Diables. "J’espère, au vu de la pandémie, que les règles pourront être adaptées et que nous pourrons avoir 26 voire 27 joueurs avec nous."



Roberto Mancini et Didier Deschamps estimaient que cela serait "une bonne chose". "Il peut arriver que, pendant le tournoi, quelqu’un attrape le virus. Ensuite, il est plus difficile d’aller chercher d’autres joueurs, notamment parce qu’ils seraient tous en vacances. Cette éventualité, au cas où l’UEFA le déciderait, me conviendrait tout à fait", avait assuré le sélectionneur de la Squadra.



DD allait encore un pas plus loin. Pour lui les joueurs supplémentaires devraient pouvoir "figurer sur la feuille de match". "Avec la fatigue qu’il y aura, ça serait plutôt une bonne chose".



La semaine dernière, l’UEFA a défini les villes hôtes de l’Euro écartant Dublin de la liste qui ne pouvait fournir les garanties demandées par l’Union européenne de football quant à la présence de spectateurs.

Les matches initialement prévus à Dublin auront lieu à Londres et Saint-Petersbourg alors que Bilbao a ensuite été suppléé par Séville pour accueillir les matches programmés en Espagne.