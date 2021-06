Euro 2020 : Une solide équipe d’Angleterre vient à bout de l’Allemagne et se qualifie pour les quarts (2-0)

It’s coming Home ! Alors que les fans anglais clament haut et fort que cet Euro sera le leur, ils ont été écoutés par leur sélection nationale ce mardi soir. L’Angleterre est en effet venue à bout de l’Allemagne au bout d’un duel équilibré et intense (2-0). Comme souvent, l’ange gardien des Three Lions se nomme Raheem Sterling, auteur du premier but pour décapsuler une rencontre indécise. Tant décrié depuis le début de la compétition, Harry Kane s’est chargé de mettre la Mannschaft définitivement K.O en fin de match.

Le résumé : “Le football se joue à 11 contre 11 et à la fin c’est toujours l’Allemagne qui gagne”. La mythique déclaration, signée Gary Lineker, a beau être éculée depuis belle lurette, la Mannschaft a visiblement à cœur de prouver que cette flatteuse réputation n’est pas usurpée. Boostés par un Havertz intenable, les Allemands sont plus incisifs, volontaires et collectifs que des Three Lions au rugissement feutré. Mais après 15 minutes difficiles, les Anglais se décident enfin à écourter leur tea time et entrent dans leur match. Sterling canonne Neuer mais le Bavarois dégage des poings. Sans tomber dans une orgie d’occasions franches, ce combat fratricide nous tient en haleine, par son intensité et ses duels particulièrement engagés. La preuve avec ce face-à-face entre Werner et Pickford, finalement remporté par le portier british. Juste avant l’entracte, l’Angleterre se procure la plus grosse occasion du match mais Hummels veille au grain pour s’interposer de toute justesse devant Kane. Rare rayon de soleil dans une 1e mi-temps cauchemardesque pour Hurricane, qui n’aura touché que 6 ballons.

Sterling, l’homme providentiel des Three Lions

Et malheureusement pour le spectacle (et le spectateur neutre), les deux formations se neutralisent toujours après la pause. Il y a bien quelques incartades anglaises, mais rien de bien folichon ni de dangereux à se mettre sous la dent. Jusqu’à la 75e minute… Shaw devant, l’Angleterre met le turbo. Le latéral est trouvé sur son flanc par le nouvel entrant, Jack Grealish. Esseulé, le Mancunien livre Sterling sur un plateau. C’est 1-0, 3e but des Anglais et 3e but de Sterling dans ce tournoi ! Réponse du berger allemand à la bergère britannique avec l’inusable Thomas Müller qui s’offre un face-à-face avec Pickford. Malheureusement pour les Allemands, il croise un peu trop sa frappe. Une occasion ratée qui risque de trotter longtemps dans la tête de l’Allemand puisque quelques instants plus tard, Harry Kane, trouvé dans la surface, se charge du but du K.O pour balayer toutes les critiques l’entourant et envoyer les Three Lions en quarts.

1-0 : But de Raheem Sterling - Angleterre - Allemagne - 29/06/2021 Raheem Sterling ouvre le score pour l'Angleterre ! Jolie action collective pour les Trois Lions ! L'attaquant de Manchester City est au départ à l'action avec une passe pour Harry Kane. Le Spurs donne en retrait à Jack Grealish qui lance Luke Shaw dont le centre est repris par Sterling qui trompe Manuel Neuer (1-0).

2-0 : But de Harry Kane - Angleterre - Allemagne - 29/06/2021 Harry Kane double la mise pour l'Angleterre ! Serge Gnabry perd le ballon devant Luke Shaw. Le latéral de Manchester United lance Jack Grealish qui centre pour la tête de Harry Kane. L'attaquant des Spurs, complètement seul, trompe facilement Manuel Neuer (2-0).